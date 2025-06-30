В Киеве грузовое авто на скорости протаранило опору бигборда, есть пострадавший. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева грузовой автомобиль на скорости протаранил опору бигборда. Чтобы деблокировать из машины пострадавшего в результате ДТП водителя, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 29 июня в 14:14 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Броварском проспекте, что в Деснянском районе.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и совершил наезд на опору бигборда. Спасатели с помощью гидравлического и электрического инструмента деблокировали водителя, который находился без сознания, и передали его медикам", – говорится в сообщении.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием легковушки и мопеда. В результате ДТП пострадал 13-летний водитель двухколесного транспорта, а его 15-летний пассажир погиб.

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