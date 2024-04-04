В Киеве два дня подряд фиксировали рекорды максимальной скорости ветра: известны подробности

В Киеве 2 и 3 апреля фиксировали рекорды максимальной скорости ветра. В частности, во вторник она достигла 19 м/с (68 км/ч), что превысило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Кроме того, второй месяц весны начался с температурных рекордов.

Так, по данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 2 апреля в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 19 м/с (68 км/ч), что превысило на 1 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Кроме того, 3 апреля в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 18 м/с (65 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1944 году.

Напомним, март 2024 года занял 12-е место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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