В Киеве третий день зафиксировали метеорологические рекорды: известны подробности

В Киеве третий день фиксируют метеорологические рекорды. В частности, во вторник, 2 апреля, максимальная температура воздуха достигла 26,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего рекордного показателя 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Кроме того, в столице зафиксирована рекордная скорость ветра.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО 2 апреля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой в этот день, ведь она не опустилась ниже 12,1°С. Предыдущее рекордное значение 1951 превышено на 2,4°С. Максимальная температура воздуха достигла 26,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего рекордного показателя 2017 года", – рассказали климатологи.

В пресс-службе добавили, что среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1990 и 2017 годов на 2,4°С, а климатическую норму – на 9,9°С. 2 апреля в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 19 м/с (68 км/ч), что превысило на 1 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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