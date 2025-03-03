В Киеве февраль 2025 года вошел в десятку самых сухих: климатологи рассказали подробности

Февраль 2025 года стал одним из рейтинга самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков в городе выпало 31% климатической нормы.

"Погодные итоги холодного и сухого февраля в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха в феврале в Киеве составила -3,7℃, что на 1,4℃ ниже климатической нормы. Он стал первым месяцем с отрицательным отклонением от среднемноголетних показателей с мая 2023 года в столице", – говорится у климатологов.

Отмечается, что холоднее всего в столице было 13 февраля, когда минимальная температура под утро снизилась до -12,3°С. А самое теплое – 1 февраля, когда максимальная температура после полудня достигла +6,4°С.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 12 мм, или 31 % климатической нормы. В рейтинге самых сухих с 1891 года февраль этого года занял восьмую позицию.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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