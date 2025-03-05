11 рекордов: зима 2024-2025 в Киеве попала в десятку рейтинга самых теплых

Зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса. Срезневского. Осадков этой календарной зимы выпало 89 мм, что составило 72% климатической нормы.

"Температурные итоги зимы 2024–2025. По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура воздуха за календарную зиму составила -0,5°С, что выше климатической нормы на 2,0°С. Зима 2024-2025 годов стала лишь десятой в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года", – говорится в сообщении.

Климатологи отметили, что зимние месяцы, кроме февраля, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение было в январе – 5,3°С. За зиму в столице было зарегистрировано 11 температурных рекордов в сторону превышения предыдущих исторических значений. Все они отмечены в январе.

Наиболее холодным днем зимы было 13 февраля, когда температура опустилась до -12,3 ºС, а самым теплым – 30 января, когда температура воздуха повысилась до +11,6 ºС.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

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