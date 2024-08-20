В Чернобыльской зоне заметили животное, которое ночью может вызвать страх своим внешним видом. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения, в частности, проживают благородные олени, очень хорошо себя чувствующие на территории, которую покинули люди. Этим животным всегда восхищаются – его красотой и грацией, однако ночью они могут вызвать страх благодаря своим рогам, которые на самом деле являются опасным оружием.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Одно из животных зафиксировала фотоловушка.

"Оленями мы, в основном, восхищаемся. Особенно молодняком или самочками. Они красивы, милы и кажутся совсем невинными. Однако самцы и еще с такими рогами, кроме восхищения, могут вызвать и страх. Такая корона на голове – опасное оружие. А встретишь взрослого копытного ночью – испуг обеспечен. И это – правильно. Дикие животные нуждаются в уважении и пространстве. А вот панибратства не любят", – говорится в сообщении.

Олень благородный – самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов — европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одного из самых крупных пернатых хищников Украины. Орнитологи оценивают отечественную популяцию орлана-белохвоста – а речь идет именно о нем – в 180-200 пар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения специалисты заметили птенец редкого и занесенного в Красную книгу Украины филина обычного. Молодой хищник уже уверенно летал по внутреннему градирному пространству, хотя до сих пор находится на кормлении у родителей.

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