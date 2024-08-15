В Чернобыльской зоне заметили птенца редкой краснокнижной хищной птицы. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты заметили птенца редкого и занесенного в Красную книгу Украины филина обыкновенного. Молодой хищник уже уверенно летал по внутреннему пространству градирни, хотя до сих пор находится на кормлении у родителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В нашей стране этот вид охраняется на гнездовании в Карпатском и Полесском заповедниках.

"Сотрудники Заповедника снова посетили здание градирни, где несколько лет подряд гнездится редкая птица – филин обыкновенный. На этот раз удалось сфотографировать не только подросший филин, и уже уверенно летал по внутреннему пространству сооружения, но и взрослую птицу. Пока птенец еще на кормлении у родителей", – добавили в Заповеднике.

Филин палеарктический или филин обыкновенный – птица из семьи Совиных. Одна из самых больших сов, которая уступает в размерах только рыбному филину.

Включен в Красную книгу Украины (1994, 2009) (статус – редкий), в Конвенцию по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES) (Приложение II), Бернской (Приложение II) конвенций. В Украине охраняется на гнездовании в Карпатском и Полесском заповедниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одного из самых крупных пернатых хищников Украины. Орнитологи оценивают отечественную популяцию орлана-белохвоста – а речь идет именно о нем – в 180-200 пар.

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