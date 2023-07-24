В Чернобыльской зоне заметили благородного оленя с необычными рогами. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили молодого самца благородного оленя с необычными рогами. Пока они очень тонкие и высокие, однако после первого их сброса вырастут большими и будут иметь 3-4 отростка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В естественных условиях, как правило, эти животные живут 12–14 лет.

"Это – самец оленя благородного. Можно, конечно, усомниться, глядя на его нетипичные тонкие и высокие рожки без всякого отростка. Но именно такие рога – закостеневшие "спички" или "шпильки" без короны разветвлений – развиваются у оленей в конце первого года жизни. Когда они спадут, следующие рога уже будут 3-4 отростка", – рассказали специалисты.

Олень благородный – самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень с давних времен обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов – европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии.

Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса – все это привело к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

Напомним, среди хищников Чернобыльской зоны отчуждения есть и удачно охотящийся на многих мелких животных. Рыжая лиса, а это именно она, может найти добычу даже под снегом, ориентируясь на звук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения очень хорошо чувствуют себя так называемые "санитары леса", образующие семейные группы. Волки, а это именно они – социальные животные, статус которых в стае можно определить по положению хвоста.

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