Ужасная ночь: Кличко показал последствия российского террористического удара по Киеву. Фото и видео

В результате российского комбинированного удара в ночь на 28 августа повреждено много зданий в разных районах Киева. Это, в частности, многоэтажки и учебные заведения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Видео и фото с последствиями террористической атаки Киевский городской голова Виталий Кличко опубликовал в своем Telegram-канале. В городе продолжаются поисково-спасательные работы.

Что известно

"Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. Это и нежилые здания и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что в Дарницком районе в результате террористической атаки РФ разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами. В центре города – попадание в торговый центр. Также пострадали жилые дома недалеко от него.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

