Враг массированно атаковал Киевщину: повреждены дома, есть пострадавший

Ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами разных типов. В результате атаки пострадал человек.

Под ударом были мирные населенные пункты области. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Последствия атаки

Путинские войска атаковали столичный регион дронами-камикадзе типа Shahed, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Целью террористов стала гражданская инфраструктура.

В Фастовском районе мужчина 33 лет получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Пострадавший госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Последствия атаки уже фиксируются в двух районах региона. В Броварском районе поврежден частный дом и квартира. Также частный дом поврежден в Фастовском районе.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Три человека погибли, в том числе ребенок, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 августа РФ осуществила массированную атаку на украинскую энергетику. Пострадали объекты электро- и газовой инфраструктуры в шести областях. Из-за этого без электроэнергии осталась часть потребителей на Полтавщине и Сумщине.

