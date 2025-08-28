Россия устроила комбинированную атаку на Киев: раздаются взрывы, есть пострадавшие

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Об этом информировали мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Известно о вызове медиков на несколько локаций.

"Вызов медиков в Днепровский район столицы. Бригада направляется на место... Также экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы. Также падение обломков в Деснянском районе. Службы направляются", – написал Кличко.

Местные власти отметили, что на Киев осуществляется массированная атака, в городе работают силы ПВО.

После баллистики враг запустил по столице "Кинжалы" из МиГ-31К.

Что известно о последствиях ударов РФ

Медики госпитализировали двух пострадавших.

"По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки пострадало два человека. В том числе с тяжелым ранениями", – сообщили в КГВА.

Предварительно, в Дарницком районе есть повреждения в двух жилых домах, отметил Кличко. По данным КГВА, в Дарницком районе вследствие атаки РФ горит детский сад.

В Днепровском районе – пожар в жилой многоэтажке. По данным Кличко, там также произошло падение обломков на трехэтажное офисное здание, есть возгорание.

Также мэр сообщал о падении обломков в Деснянском районе.

В Шевченковском районе пострадала нежилая застройка.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа Россия начала атаку на Украину, запустив большое количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов с ряда локаций. Часть дронов летела в сторону столицы, много БПЛА было в северных областях. Впоследствии стало известно о взлете бортов стратегической авиации противника.

