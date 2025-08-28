В Киеве в результате обстрела ухудшилось состояние воздуха: что известно. Карта

В Киеве в четверг, 28 августа, в результате российского обстрела ухудшилось состояние воздуха. В городе из-за вражеской атаки возникли пожары, и над городом образовался смог.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы призвали воздержаться от прогулок.

Что известно

"По состоянию на 8:00 28 августа уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон во всем городе в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. В то же время в Департаменте обращают внимание, что в результате обстрелов в столице возникли пожары, и над городом образовался смог", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в КГГА, ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга воздуха показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям остается низким.

После взрывов запах дыма часто ощущается локально – недалеко от места попаданий или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

