Улицы не узнать: в сети показали, каким был Киев в 1970-х. Фото

Киев в 1970-х разрастался быстрыми темпами. По оценкам историков, с конца 1960-х и до 1979 года население столицы выросло с 1,09 до 2,12 млн. Началось строительство новых жилых массивов на левом берегу Днепра. Исторические постройки, которых после военных лет осталось немного, сочетались с типично советской застройкой.

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Появились многоэтажные отели, которые тогда казались настоящими небоскребами – Лыбедь" (17 этажей, 1971), "Славутич" (16 этажей, 1972), "Киев" (20 этажей, 1973), "Русь" (21 этаж, 1979) . Некоторым районам удалось сохранить уникальную атмосферу и подлинность. В сети показали, каким был Киев 1970-х.

Воздвиженская – одна из самых древних улиц Киева, существующая еще со времен Киевской Руси. Проходит она от Верхнего Вала до Андреевского спуска. Современное название появилось в XVIII веке после постройки деревянной Крестовоздвиженской церкви.

В XIX веке Воздвиженская улица принадлежала к самому низкому четвертому разряду и была застроена исключительно одно-двухэтажными мещанскими домами. Войны и революции не способствовали строительствам. К концу 1970-х здесь преобладали старые, обложенные кирпичом дома. Но Воздвиженка имела свой колорит – гуляя здесь, каждый мог почувствовать, словно он переместился во времени.

Улица Саксаганского находится в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах. С 1850-х она называлась Большая Жандармская, Жандармская и Мариинско-Благовещенская. Современное название существует с 1937 года – в честь украинского актера и режиссера Панаса Саксаганского.

В 1830-е годы началось строительство Новой Печерской крепости. Часть Печерска снесли, а жителей выселили в части города – таким образом началось освоение местности к югу от Золотых ворот.

В 1880-1900 годах здесь жили выдающиеся деятели украинской культуры и искусства: Михаил Старицкий, Николай Лысенко, Елена Пчилка, Иван Франко, Евгений Чикаленко.

В конце 1970-х улица Саксаганского олицетворяла единство истории и современности. Большое количество хорошо сохранившихся старых домов делает эту местность одной из самых интересных улиц города.

Демеевская площадь расположена между Голосеевским проспектом, проспектом Валерия Лобановского и проспектом Науки. Возникла в XIX веке, официально называлась Базарной, а в народе – Демеевской. В ее южной части в конце 70-х полностью изменена застройка.

Вокзальная площадь почти не изменилась.

Строительство на левобережье только начиналось, и мост Патона строился как необходимое транспортное сообщение берегов Днепра.

Многие до сих пор помнят Киев 1970-х, поэтому исторические кадры вызовут ностальгию по юности и потерянному времени – но точно не по эпохе СССР.

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