Конные экипажи и полупустые улицы: в сети показали Киев в начале ХХ века. Фото

На рубеже XIX и ХХ веков началось активное развитие Киева. В так называемый позднеимперский период в городе появилось водоснабжение, проводились канализационные сети, устанавливали уличное освещение и т.д. Историки говорят, что Киев в этот период пережил два строительных бума: в 1895–1899 и 1909–1914 годах.

Видео дня

Особенно активно строили доходные дома, отдельные квартиры или помещения которых сдавали в аренду. В целом Киев в период до мировой войны рос и развивался. В сети показали, каким был город в начале ХХ века.

Среди основных проектов, реализованных в Киеве в начале ХХ века, следует отметить, прежде всего, культурные заведения. В 1901 году построено здание Оперного театра, а Киевская рисовальная школа Николая Мурашко преобразована в Художественное училище.

В 1904 году открыли Киевский художественно-промышленный и научный музей, музыкально-драматическую школу Николая Лысенко.

В 1906 году создано общество "Просвита". 1907 ознаменовался открытием первого стационарного украинского театра в помещении Троицкого народного дома.

Киевский зоопарк заработал в 1909 году.

Несколькими годами ранее, в 1905-м, был запущен фуникулер.

Популярен и сегодня Бессарабский рынок был открыт в 1912 году.

На фото мы видим идиллическую картину довоенной эпохи. Рейтарская еще в 1861 году была отнесена к улицам 2-го разряда, где разрешалось строить только каменные дома по линиям улиц и деревянные – во дворах.

Контрактовая площадь полностью восстановилась после Подольского пожара 1811 года. Возведен Гостиный двор, новое здание Контрактового дома и общественно-общественный центр. В 1869 году площадь получила название Александровская, а с 1919 года – Красная.

Арсенальная площадь, по оценкам историков, была образована в XVIII веке и ранее называлась Никольская. В середине XIX века здесь соорудили Никольские ворота, которые были основным въездом в Новую Печерскую крепость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как менялся Майдан Незалежности в Киеве с 1910 по 1984 годы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.