Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Бойко. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Виталий Бойко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 13 ноября на Харьковщине.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – старший солдат Виталий Бойко (1992 г.р.)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил оператором отделения радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 13 ноября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области.
Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
