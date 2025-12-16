Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Киевщины Петр Канарский. Фото

В Донецкой области 15 ноября во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Петр Канарский. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Пополнился небесный строй... Младший сержант Петр Канарский, старший наводчик гранатометного отделения взвода огневой поддержки аэромобильной роты аэромобильного батальона. Погиб 15 ноября 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Котлино Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Петра Владимировича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 16 декабря в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

