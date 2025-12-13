Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Назар Василенко. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

Печальная весть

"6 декабря 2025 года, на Покровском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Макарова, солдат Назар Сергеевич Василенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 5 сентября 1997 года в селе Липовка на Макаровщине. Впоследствии переехал в Макаров. В декабре 2024 года Назар стал на защиту территориальной целостности Украины. Он служил водителем-электриком, мотористом 2-го взвода ударных беспилотных комплексов.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины. Его с Победой ждали мать, братья, жена и двое детей", – добавил Токарь.

