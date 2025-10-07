Тяжелая потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Карцев. Фото

В Запорожской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Сергей Карцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Трагическая весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Сергей Карцев (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Сергей Валерьевич был командиром отделения огнеметных беспилотных наземных систем роты беспилотных наземных систем одной из воинских частей. Воин погиб 20 августа во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области.

Герой до конца был верными присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Харьковщине 30 сентября остановилось сердце мужественного военного из Белой Церкви Киевской области Вячеслава Олейника. Воин до конца оставался верным украинскому народу.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

