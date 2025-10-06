Остановилось сердце защитника: стало известно о смерти военного из Киевской области Вячеслава Олейника. Фото

На Харьковщине 30 сентября остановилось сердце мужественного военного из Белой Церкви Киевской области Вячеслава Олейника. Воин до конца оставался верным украинскому народу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком – капитаном Вячеславом Олейником (1970 года рождения)", – говорится в сообщении.

Вячеслав Константинович был офицером отделения психологической поддержки персонала одной из воинских частей. Умер 30 сентября в населенном пункте Шевченково Купянского района Харьковской области.

Воин до конца был верен присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Герои войны в Украине

На Луганщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Слободка Киевской области Владимир Щербань. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!