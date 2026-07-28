Трамвайная линия в Пуще-Водице: как она выглядела в начале XX века в Киеве. Архивная фотография

Пуща-Водица, в частности, известна жителям и гостям Киева как популярная трамвайная линия, пролегающая среди живописного леса. На старой фотографии мы можем увидеть, какой она была в начале 20-го века.

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Она была открыта в 1900 году. Архивный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический".

Что известно

"Трамвайная линия в Пуще-Водице в начале ХХ века", — говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, что изначально эта линия состояла из одного пути – второй позже достроили бельгийцы.

Стоит добавить несколько интересных фактов о ней. Помимо того, что трамвай до Пущи-Водицы имеет более чем 120-летнюю историю, эта линия играет немаловажную историческую роль в жизни не только этого поселка, но и Киева.

В частности, во время Первой и Второй мировых войн Пуща-Водицкий трамвай перевозил бойцов прямо на линию фронта, забирал с линии фронта раненых, которых отвозили в городские госпитали.

В самые холодные зимы, когда в столице Украины не хватало топлива для отопления, из Пущи-Водицы с помощью трамвая доставляли необходимые запасы дров. В довоенное и послевоенное время на лесной линии использовались открытые прицепные вагоны-платформы со скамейками.

Как сообщал OBOZ.UA, Арсенальная площадь в Киеве возникла, вероятно, в XVIII веке и частично расположена на засыпанном овраге Прирва. В 1905 году здесь стояла церковь, ходил трамвай, а выглядела она совсем иначе, чем в наши дни.

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