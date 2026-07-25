Арсенальная площадь в Киеве в 1905 году: её трудно узнать. Архивная фотография

Арсенальная площадь в Киеве возникла, вероятно, в XVIII веке и частично расположена на засыпанном овраге Прирва. В 1905 году здесь стояла церковь, ходил трамвай, а выглядела она совсем иначе, чем в наши дни.

Видео дня

Старые снимки и историю опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни это популярное место встреч и отдыха.

Что известно

"1905 год. Арсенальная площадь. Её трудно узнать, хотя здание в центре стоит и по сей день. А вот остановки, которая также находилась в центре, давно нет, сейчас здесь выход из подземного перехода", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на опубликованном фото также можно увидеть трамвайную линию, которая, к сожалению, тоже не сохранилась до наших дней.

Арсенальная площадь — площадь в Печерском районе города Киева, местность Печерск. Расположена между улицами Михаила Грушевского, Князей Острожских и Ивана Мазепы.

Площадь возникла, вероятно, в XVIII веке. Частично расположена на засыпанном овраге Прирва. Никольская площадь — здесь начиналась Никольская улица (нынешняя улица Ивана Мазепы), позже – Арсенальная площадь. В середине XIX века на площади были построены Никольские ворота – главный въезд в Новую Печерскую крепость.

Как сообщал OBOZ.UA, как известно, Святошино является одной из исторических местностей Киева. В наши дни это в основном высотная застройка, но ещё в начале 1900-х годов это был известный дачный посёлок, в котором были ресторан, театр и даже фотоателье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!