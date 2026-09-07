Трагическая утрата: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Игоря Андриевского. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Игорь Андриевский. Он отдал самое дорогое – жизнь – за территориальную целостность и независимость Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громад Вечная память и слава Герою!

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"Снова тяжелая утрата в Боярской общине. 14 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи вблизи села Красный Яр Покровского района Донецкой области погиб заместитель командира разведгруппы специального назначения 71 ОЕБр (ныне – 71 ОАэМБр) старший сержант Игорь Андриевский", – говорится в сообщении.

Герой родился 21 февраля 1977 года в городе Ровно. Работал в частной компании, занимавшейся монтажом и установкой крупногабаритного медицинского оборудования по всей Украине. С 2011 года вместе с семьёй проживал в Боярке.

В сентябре 2024 года был призван на военную службу. Считался пропавшим без вести. Тело погибшего воина удалось вернуть в Украину в рамках репатриации тел. После проведения ДНК-экспертизы его идентифицировали.

"Он был любящим мужем, отцом и дедушкой, умным, талантливым и щедрым человеком, обладал прекрасным чувством юмора, любил читать и рисовать, работать с деревом. В скорби остались жена, четверо детей и внук", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Андрей Бутенко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 29 августа 2026 года.

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