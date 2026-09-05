На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Андрей Бутенко. Фото

В Сумской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Требухов Киевской области Андрей Бутенко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 29 августа 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Снова трагическая невосполнимая утрата в нашей громаде. Младший сержант Андрей Бутенко, командир орудия самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона. Погиб 29 августа 2026 года в районе населенного пункта Графское Сумского района Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Витальевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 6 сентября, в 10:50 в селе Требухов, на улице Маковейская, 33. Церемония прощания у памятника АТО состоится в 11:30. Отпевание в 12:00 на ул. Броварская, 1.

Мужественного воина похоронят на Аллее славы в селе Требухов на местном кладбище.

Напомним, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области, 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о смерти военнослужащего из Фастова Киевской области Александра Котика. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 3 сентября 2026 года.

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