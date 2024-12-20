Сразу 180 грузовиков: как в 1990 году на прочность проверили Южный мост в Киеве. Архивное фото

Южный мост в Киеве официально был открыт 25 декабря 1993 года. Однако, прежде чем пустить по нему транспорт, его проверили на прочность с помощью 180 грузовиков.

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Старое фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Таким же методом проверяли еще один столичный путепровод.

"Проверка Южного моста на крепость. Архитекторы напоминают – наиболее нервным моментом был именно этот эксперимент. В 1990 году на мост привезли 180 грузовиков – КрАЗов, КамАЗов, МАЗов и Татр. Чтобы увеличить вес, их полностью загрузили песком – каждая весила около 25-30 тонн. Машины прогнали по мосту и измерили, как сильно прогнулись конструкции", – говорится в сообщении.

В сообществе добавили, что именно так испытывали и Северный мост в 1970-х. Тем временем мост Патона в 1950-х проверяли на прочность танками Т-34. Каждый весил около 26 тонн

Южный мост – вантовый мост через Днепр в Киеве. Высочайший мост столицы (высота пилона 133 метров). Расположен в Голосеевском и Дарницком районах.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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