Сохранились лишь 3 дома: как выглядел Крещатик в Киеве в 1930-х годах. Архивная фотография

Мы привыкли к тому, что Крещатик – это широкая улица, которая словно создана для длительных прогулок. Однако в 1930-х годах главная автомобильная и пешеходная артерия Киева выглядела совсем иначе.

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Старые снимки и историю опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. К сожалению, до наших дней сохранилось лишь несколько домов тех времен.

Что известно

"Крещатик. Образец 1930-х годов", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, в те времена главная улица Киева была уже, чем сегодня. На месте здания слева сейчас находится вход в метро и площадь со Стеллой Независимости. Автомобильный трафик, как можно заметить, практически "нулевой".

К сожалению, до наших дней сохранились только три дома – тогда Крещатик выглядел очень красиво.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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