Вошел в десятку самых теплых: климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В течение 12 месяцев было зафиксировано 34 температурных рекорда.

Что рассказали климатологи

"Средние суточные температурные итоги 2025 года. По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднегодовая температура 2025 года в столице составила +10,4°С (усредненная помесячно), что на 1,4°С выше климатической нормы. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений", – говорится в сообщении.

В 2025 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели в большинстве его месяцев. Особенно "отличились" январь и март, которые имели наибольшие положительные отклонения – 5,3°С и 4,9°С соответственно и стали самыми теплыми за все время наблюдений в Киеве. Но в феврале и мае наблюдали значительное снижение температуры воздуха, которая имела отрицательные отклонения от климатической нормы – минус 1,4℃ и минус 2,2℃ соответственно.

Холоднее всего было 13 февраля – минус 12,3°С, жарче всего – 7 июля, когда температура в тени достигла плюс 34,4°С.

Всего в 2025 году в Киеве было зафиксировано 34 температурных рекорда, причем больше всего их было в марте – 15 и январе – 11.

Осадков выпало 571 мм, что соответствует 92% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно – почти по полторы месячные нормы в июле и октябре и лишь 31% от средних многолетних показателей в феврале.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

