Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области 6 декабря: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столице и в Киевской области. В пятницу, 6 декабря, до конца суток на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и городу Киеву. В ближайший час, с содержанием до конца суток 6 декабря олединение, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

В Киеве и области в пятницу, 6 декабря, облачно, днем небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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