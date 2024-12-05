Без существенных осадков и до +2°С: прогноз погоды по Киевщине на 5 декабря

В Киеве и Киевской области в пятницу, 6 декабря, облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохраняется плюсовая температура, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 6 декабря по территории Киевщины. Облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура по области ночью и днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве в течение суток 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 декабря в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Утро и день без осадков. Вечером возможен снег.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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