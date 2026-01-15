'И вы все это знаете': Туск напомнил Трампу, что мирный план отвергла Россия, а не Украина

Премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за украинского президента Владимира Зеленского. Он напомнил главе Белого дома Дональду Трампу, что мирный план по окончанию войны в Украине отклонила именно Россия, а не Зеленский.

На это Дональд Туск указал в своей публикации в соцсети Х в четверг, 15 января. Он также напомнил, как Москва ответила на мирные усилия США.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский", – подчеркнул Туск.

Его комментарий стал ответом на заявление президента США Дональда Трампа, который утверждал, заключение мирного соглашения затягивает Зеленский, а не Путин.

Он добавил, что единственным ответом России на мирный план Трампа стали новые ракетные удары по украинским городам.

"Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете", – резюмировал глава польского правительства.

Что предшествовало

14 января президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что заключение мирного соглашения задерживает Украина, а не Россия. В торможении мирного процесса он обвинил украинского президента Владимира Зеленского.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп коротко ответил: "Зеленский".

"Я думаю, что он (Путин. – Ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения", – сказал республиканец.

На вопрос, почему, по его мнению, президент Украины тормозит переговоры, Трамп не дал развернутого ответа.

"Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать", – сказал Трамп.

