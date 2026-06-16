Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий в Киеве и области. В ближайшие часы вторника, 16 июня, и до конца суток ожидаются гроза, град и шквалы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и города Киева. В ближайший час с сохранением до конца суток 16 июня гроза, град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении

Синоптики добавили, что такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в предыдущие периоды

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