Расставлял 'видеоловушки', чтобы корректировать удары по Киеву: СБУ задержала вражеского агента. Фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного вражеского агента. Злоумышленник расставлял "видеоловушки", чтобы корректировать удары по Киеву и шпионить на "Укрзализныце".

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-дронные атаки РФ по городу и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны. Как установило расследование, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета. В поле зрения ФСБ киевлянин попал, когда искал "легкие заработки" на Telegram-каналах", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, по указанию российской спецслужбы злоумышленник фиксировал последствия воздушных атак агрессора по Киеву и следил за локациями украинской ПВО. Для этого агент за деньги ФСБ арендовал квартиры в многоэтажных домах, адреса которых ему заранее присылал куратор. В окнах этих помещений он устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Таким образом оккупанты в режиме реального времени шпионили за потенциальными целями во время комбинированных атак ФР по столице для корректировки повторных ударов по городу. Одновременно враг использовал скрытую онлайн-трансляцию, надеясь обнаружить координаты боевых позиций украинской ПВО.

Кроме того, агент дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" возле путей "Укрзализныци", где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

Что грозит злоумышленнику

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила мужчину, задокументировала его разведывательную деятельность и задержала с поличным в арендованном доме. На месте происшествия обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от.

Киевлянину сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали еще двух агентов вражеских спецслужб. Злоумышленники готовили новые ракетные удары РФ по территории Украины.

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