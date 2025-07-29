Готовили новые ракетные удары РФ по территории Украины: в Киеве задержали двух вражеских агентов. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали еще двух агентов вражеских спецслужб. Злоумышленники готовили новые ракетные удары РФ по территории Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненный срок.

Что известно

"Двух корректировщиков вражеского огня задержали в Киеве. Среди них – 32-летний ИТ-специалист, который по поручению ФСБ должен был навести российские ракеты на радиолокационные станции ПВО. Дополнительно агент пытался выявить пункты базирования мобильных огневых групп, обороняющих воздушное пространство региона", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности добавили, что агенткой врага оказалась также местная безработная, которая корректировала дроновые атаки по ремонтным базам ВСУ.

Чтобы собрать координаты для огневого поражения, злоумышленники объезжали местность или выспрашивали данные у знакомых во время бытовых разговоров.

Что грозит злоумышленникам

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, открыты уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления. Злоумышленники находятся под стражей – им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ предотвратили очередной теракт, который должен был произойти вечером 23 июля в столице. Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева с помощью самодельных взрывных устройств.

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