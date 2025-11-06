'Прихватил' 16 млн грн, но далеко не убежал: в ГБР раскрыли новые подробности о начальнике одного из отделений полиции Киева

Начальник одного из отделений полиции Киева Юрий Рыбянский, который исчез после проверки ГВБ, сбежал с деньгами на сумму более 16 миллионов гривен. Эти средства были арестованы, а правоохранитель отвечал за них.

Об этом во время телемарафона сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. По данному факту начато досудебное расследование.

Полицейский исчез с деньгами

"Человек действительно исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться во время досудебного расследования, но ориентировочно речь идет о более 16 миллионов гривен. Преимущественно эта сумма была в долларах", – уточнила Сапьян.

Исчез после проверки ДВБ

В четверг, 6 ноября, полиция Киева объявила в розыск правоохранителя Юрия Рыбянского, который не вышел на службу и не выходил на связь. Мужчина занимал должность начальника отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве

Во время проверки Департамента внутренней безопасности НПУ было обнаружено исчезновение арестованных средств, к которым он имел доступ. Впоследствии Рыбянского полицейские разыскали и задержали в Ровенской области.

По факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины) было начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

