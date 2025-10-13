На Львовщине заместитель командира воинской части заставлял подчиненных ремонтировать свой дом: делом занялась прокуратура

На Львовщине правоохранители разоблачили заместителя командира воинской части, который использовал подчиненных военнослужащих для выполнения частных ремонтно-строительных работ. Он заставлял подчиненных выполнять личные и частные работы.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, в течение марта-сентября 2025 года чиновник направлял военнослужащих для работы на гражданских объектах одной из территориальных громад, где фактически эти работы должны были выполнять работники предприятия его знакомого.

Кроме того, во время собственного отпуска фигурант привлекал трех военнослужащих для ремонта своего частного дома в Винницкой области. Также он заставлял их устанавливать памятники на могилах своих родителей. Все это время подчиненные продолжали получать денежное обеспечение, хотя фактически не выполняли служебных обязанностей.

Размер нанесенного ущерба государственному бюджету сейчас устанавливают в рамках судебно-экономической экспертизы.

Заместителю командира сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

По решению суда офицер взят под стражу с правом внесения залога более 1 миллиона гривен. Он также отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению других возможных случаев злоупотреблений со стороны фигуранта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили преступную организацию, которая обманом присваивала средства освобожденных из российского плена украинских военных, нанеся им ущерб на сумму около 1 млн грн. Организаторами оказались родные братья из Одесской области, которые использовали персональные данные потерпевших, вводили их в заблуждение относительно выплат и получали доступ к банковским счетам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!