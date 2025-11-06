В Киеве разыскивают начальника отделения полиции, который не выходит на связь: исчезли арестованные средства, к которым он имел доступ

Полиция Киева разыскивает милиционера Юрия Рыбянского, который не вышел на службу и не выходит на связь. Во время проверки ДВБ было обнаружено исчезновение арестованных средств, к которым имел доступ пропавший.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту начато досудебное расследование.

"Полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве не вышел на службу и не выходит на связь. Сотрудники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший")", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе полиции, он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.

Также начато уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины), расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине правоохранители разоблачили заместителя командира воинской части, который использовал подчиненных военнослужащих для выполнения частных ремонтно-строительных работ. Он заставлял подчиненных выполнять личные и частные работы.

