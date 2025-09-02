Полицейский из Киева перевозил уклонистов к границе с Румынией под видом спецназовцев. Фото

Сотрудники ГБР разоблачили столичного полицейского, который, по информации следствия, организовал схему для уклонистов. Злоумышленник перевозил мужчин к границе под видом спецназовцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

"Работники ГБР при содействии СБУ и Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору столичной полиции, который помогал военнообязанным мужчинам сбежать из страны. Правоохранитель перевозил "клиентов" из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоила такая услуга 6 тыс. евро с человека. Деньги перед выездом передавались сообщнице, которая также "была нанята" организаторами сделки", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы избежать разоблачения, полицейский специально отправился в псевдокомандировку, а также менял номерные знаки и устанавливал на автомобиль световые маячки, которые предоставляли приоритет в движении. В случае остановки он предъявлял удостоверение и говорил, что срочно везет коллег на спецзадание. Для маскировки всех уклонистов также переодели в форму.

Полицейского и 5 военнообязанных остановили на въезде в Буковину 23 августа. После проверки документов мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административном правонарушении.

Полицейскому сообщили о подозрении по факту содействия организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители с поличным задержали директора фирмы, которая, по информации следствия, снимала уклонистов с розыска с последующим бронированием в своей компании. Свои услуги злоумышленница оценила в 19 тысяч долларов США.

