В Киеве директор за $19 тыс. снимала уклонистов с розыска и бронировала в своей фирме. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители с поличным задержали директора фирмы, которая, по информации следствия, снимала уклонистов из розыска с последующим бронированием в своей компании. Свои услуги злоумышленница оценила в 19 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит длительный срок заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, они установили, что 27-летняя руководительница фирмы, действовала в сговоре с должностными лицами ТЦК. Она предлагала мужчинам призывного возраста "услуги" по исключению с воинского учета и дальнейшего бронирования "на бумаге" устраивая мужчин к себе на предприятие.

"За решение вопроса киевлянкатребовала 19 тысяч долларов, что составляет около 800 тысяч гривен в эквиваленте национальной валюты", 0 уточнили в пресс-службе.

Предпринимательницу задержали с поличным во время получения денег от клиента.

Что грозит

По факту пособничества в получении должностным лицом неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины). Задержанной сообщили о подозрении 1 ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица причастные к этому "бизнесу".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который предлагал врачу взятку за документы, которые дают возможность сняться с воинского учета. Пакет справок злоумышленник оценил в 24 тысячи долларов США.

