Заблудилась и уснула: пропавшую на Житомирщине 3-летнюю девочку нашли в лесу. Фото

В Житомирской области спасатели и правоохранители разыскали трехлетнюю девочку, которая пропала в поле. Ребенка нашли в лесу через несколько часов после начала поисков.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Инцидент произошел в среду, 16 июля, в населенном пункте Малая Чернявка Бердичевского района.

Отмечается, что девочка находилась в поле вместе с бабушкой, но в какой-то момент исчезла из ее поля зрения. Женщина позвонила старосте села, а та, в свою очередь, сообщила все соответствующие службы. По указанным координатам немедленно были направлены силы и средства.

Ребенка искали более 100 человек – спасатели, полицейские, кинологи и местные жители.

"Через два часа девочку нашли в лесу: она испугалась от того, что заблудилась и уснула. С ней поработали психологи, помогли успокоиться. Медики осмотрели – все хорошо, госпитализация не понадобилась", – отметили в ГСЧС.

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Житомирской области сообщали, что устанавливают местонахождение Ангелины Семенюк, 2021 года рождения, жительницы Малой Чернявки.

Правоохранители писали, что последний раз девочку видели после обеда 16 июля в поле в Малой Чернявке. Туда она пошла вместе с бабушкой и двумя другими детьми. Пока пенсионерка возилась со скотом, ребенок исчез.

Позже в полиции обновили данные и сообщили, что ребенка нашли в поле, где она заблудилась .

"С девочкой все хорошо", – сказано в сообщении ГУ НПУ на Житомирщине.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни молния попала в жилой дом, в котором находилась женщина с тремя малолетними детьми. В помещении возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!