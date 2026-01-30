Похожее на замок: как выглядело первое здание Киевского железнодорожного вокзала в 1869 году. Редкое фото

Первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева возводили в 1868-1870 годах. К сожалению, оно не сохранилось до наших дней, но благодаря редкому снимку мы можем увидеть завершающий этап его строительства.

Фото опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, в 1913 году ее полностью разобрали.

Взгляд в прошлое

"Строительство первого Киевского железнодорожного вокзала (1869 год). Редкое фото", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что первое здание главных железнодорожных ворот Киева выглядело как настоящий средневековый замок с башнями.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла. Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 для обслуживания железных дорог "Киев – Балта" и "Киев – Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция тогда была в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Немного истории столицы

