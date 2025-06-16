Под Киевом мужчина во время работ на огороде выкопал взрывоопасный предмет. Фото

В Бориспольском районе Киевской области местный житель во время работ на огороде выкопал снаряд. Чтобы изъять взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Как рассказали саперы, происшествие произошло в селе Гора Киевской области. Местный житель во время работы на собственном огороде обнаружил подозрительный предмет, похожий на боеприпас.

"На место происшествия прибыли пиротехники Украины. Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который пролежал в земле со времен Второй мировой войны", – уточнили в ГСЧС.

Саперы осторожно изъяли "находку" для дальнейшего уничтожения на специализированном полигоне.

Напомним, в Голосеевском районе Киева рабочие во время проведения ремонта на территории детского сада обнаружили мину. Чтобы изъять взрывоопасный предмет, на место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева обезвредили два вражеских БпЛА, которые нашли в лесополосе города после очередной террористической атаки РФ. Их обнаружили местные жители.