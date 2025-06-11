В Киеве нашли сразу два 'Шахеда', которые не взорвались после того, как их сбили. Фото

Правоохранители Киева обезвредили два вражеских БпЛА, которые нашли в лесополосе города после очередной террористической атаки РФ. Их обнаружили местные жители.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Взрывотехники полиции Киева разрядили два вражеских БпЛА, найденные в лесополосе после ночной атаки РФ. Беспилотники, которые обнаружили местные жители на окраинах города, создавали серьезную угрозу, ведь боевые части могли взорваться в любой момент", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что саперы осуществили безопасное и контролируемое обезвреживание боеприпасов, никто не пострадал.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) - иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области обломки сбитого дрона-камикадзе упали прямо посреди частного сектора. В результате происшествия, которое произошло в понедельник, 26 мая, около 6:00, образовалась большая воронка.

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