В Киеве на территории детского сада нашли мину на территории детского сада. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева рабочие во время проведения ремонта на территории детского сада обнаружили мину. Чтобы изъять взрывоопасный предмет на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам спасателей, в понеделок, 26 мая в 11:45 к ним поступило сообщение о том, что на улице Героев Мариуполя, во время осуществления ремонтных работ на территории детского сада рабочие обнаружили взрывоопасный предмет.

"Во время проведения идентификации представителем ГСЧС Киева, предмет был определен как минометная мина времен Второй мировой войны. Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования изъяли боеприпас и вывезли на полигон для дальнейшего обезвреживания", - уточнили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что персонал заведения и дети на время проведения работ были переведены в безопасное место.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты Х-101. Чтобы изъять взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.