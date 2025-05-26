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В Киеве на территории детского сада нашли мину на территории детского сада. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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1,2 т.
В Киеве на территории детского сада нашли мину на территории детского сада. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева рабочие во время проведения ремонта на территории детского сада обнаружили мину. Чтобы изъять взрывоопасный предмет на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам спасателей, в понеделок, 26 мая в 11:45 к ним поступило сообщение о том, что на улице Героев Мариуполя, во время осуществления ремонтных работ на территории детского сада рабочие обнаружили взрывоопасный предмет.

В Киеве на территории детского сада нашли мину на территории детского сада. Подробности и фото

"Во время проведения идентификации представителем ГСЧС Киева, предмет был определен как минометная мина времен Второй мировой войны. Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования изъяли боеприпас и вывезли на полигон для дальнейшего обезвреживания", - уточнили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что персонал заведения и дети на время проведения работ были переведены в безопасное место.

В Киеве на территории детского сада нашли мину на территории детского сада. Подробности и фото
В Киеве на территории детского сада нашли мину на территории детского сада. Подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области во дворе частного дома обнаружили боевую часть ракеты Х-101. Чтобы изъять взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.