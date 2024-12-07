Долго не могли открыть: история первого коммерческого училища столичного Святошино и фото начала ХХ века

В начале 1900-х годов на столичном Святошине неоднократно пытались учредить среднее учебное заведение. Это удалось сделать только в 1909 году, когда было открыто коммерческое училище, способное принять до трехсот учеников.

Видео дня

Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". К сожалению, здание было разрушено во время Второй мировой войны.

"В начале ХХ века в Святошине неоднократно пытались основать среднее учебное заведение. Только в 1909 году это удалось, когда предпринимательница Елена Долинская открыла частное коммерческое училище", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, для нужд училища переоборудовали сгоревший особняк, создав комфортное здание вблизи Святошинского озера, способное принять до трех сотен учеников. Для питомцев также обустроили общежитие неподалеку.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!