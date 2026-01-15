'Наша задача – разрушить доверие': нардеп сделал эпическую оговорку во время выступления в Раде. Видео

Во время выступления с трибуны Верховной Рады нардеп Валерий Гнатенко допустил оговорку, которая быстро стала вирусной. Говоря о задачах парламента, он заявил о необходимости "разрушить доверие" вместо его поддержки.

Видео дня

Фрагмент выступления нардепа попал на видео. Телемарафон "Единые новости" транслировали заседание Верховной Рады Украины.

Инцидент произошел во время обсуждения вопросов политической стабильности и поддержки государственного курса в условиях полномасштабной войны. С трибуны парламента Валерий Гнатенко заявил: "Наша задача как парламента – поддержать этот курс, обеспечить политическую стабильность и в дальнейшем разрушить доверие, за которое так тяжело борются наши Защитники". После сказанного депутат не исправил формулировку сразу, а видео с фразой быстро разошлось по сети.

Валерий Гнатенко является народным депутатом от политической силы, которая ранее входила в состав запрещенной партии ОПЗЖ. Его выступление стало очередным примером публичной оговорки в парламенте, которая на фоне войны и высокой общественной чувствительности приобрела значительный резонанс.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во вторник, 13 января, депутаты Верховной Рады Украины не согласовали изменения в повестку дня. Из-за этого не вынесли на рассмотрение вопрос о назначении Михаила Федорова министром обороны Украины.

