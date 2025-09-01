Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевщине на 2 сентября

В Киевской области во вторник, 2 сентября, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 2 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 24-26°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

