Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Юрия Пантаса. Фото

На Харьковщине во время несения службы умер военный из Белой Церкви Киевской области Юрий Пантас. Сердце украинского воина остановилось 17 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком – солдатом Юрием Пантасом (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Юрий Викторович был поваром в одной из воинских частей. К сожалению, воин умер 17 октября в районе населенного пункта Коропы Харьковского района Харьковской области. Воин был верен присяге Украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из города Вишневое Киевской области Александр Андриенко. Защитник Украины длительное время считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Евгений Шишук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 октября 2024 года.

