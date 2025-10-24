Склоним головы в желобе: на фронте погиб военный с Киевщины Евгений Шишук. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из села Требухов Киевской области Евгений Шишук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 октября 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Община склоняется в трауре... Солдат Евгений Шишук, гранатометчик стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты, погиб 19 октября 2024 года. Выполняя боевое задание в районе населенного пункта Максимильяновка Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Сергеевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Евгением Шишуком состоится в субботу, 25 октября в 11:00 возле дома в селе Требухов, ул. Небесной Сотни, 28. Прощание на площади (возле памятника) в центре села. Отпевание в церкви в 12:00.

Похоронят воина на Аллее славы центрального кладбища села Требухов.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из города Вишневое Киевской области Александр Андриенко. Защитник Украины длительное время считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Черниговщине погиб военный из Фастова Киевской области Александр Манис. Жизнь украинского воина оборвалась 12 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!