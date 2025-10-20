Защищал Украину еще во время АТО: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Андриенко. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из города Вишневое Киевской области Александр Андриенко. Защитник Украины длительное время считался пропавшим без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Вишневой городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Герои из нашей общины. Андриенко Александр Андреевич, родился 25 февраля 1984 года", – говорится в сообщении.

Защитник Украины с 2015 по 2021 год служил в АТО/ООС. В мае 2024 года присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Осенью того же года во время выполнения боевого задания получил ранение, которое привело к проблемам со зрением, после чего продолжил службу во взводе охраны. Впоследствии их подразделение было направлено на Краматорское направление.

Во время боя 19 июня 2025 года Александр спас жизнь боевого медика, накрыв его своим телом. Долгое время считался без вести пропавшим – недавно экспертиза ДНК подтвердила гибель Героя.

"У Защитника остались дочь, родители и сестра. Искренне соболезнуем родным, близким и друзьям", – добавили в пресс-службе.

