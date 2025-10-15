Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Самайды. Фото
Во время во время выполнения военных обязанностей остановилось сердце военного из Здвижевки Киевской области Владимира Самайды. Воин до конца оставался верным Украине.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Печальная весть
"Потеря в Бучанской общине. Ушел из жизни Владимир Самайда – военнослужащий, сержант, наш земляк из Здвижевки", – говорится в сообщении.
До полномасштабной войны Владимир был руководителем хора "Здвижаночка" - человеком, который объединял и вдохновлял односельчан. В 2023 году он мобилизовался в ряды пограничных войск и добросовестно нес службу. Умер во время выполнения военных обязанностей.
"Без мужа осталась жена Тамара, без отца — сын Сергей и дочь Жанна. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.
Похоронят воина в Здвижевке на местном кладбище.
