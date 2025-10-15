Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Самайды. Фото

Во время во время выполнения военных обязанностей остановилось сердце военного из Здвижевки Киевской области Владимира Самайды. Воин до конца оставался верным Украине.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Потеря в Бучанской общине. Ушел из жизни Владимир Самайда – военнослужащий, сержант, наш земляк из Здвижевки", – говорится в сообщении.

До полномасштабной войны Владимир был руководителем хора "Здвижаночка" - человеком, который объединял и вдохновлял односельчан. В 2023 году он мобилизовался в ряды пограничных войск и добросовестно нес службу. Умер во время выполнения военных обязанностей.

"Без мужа осталась жена Тамара, без отца — сын Сергей и дочь Жанна. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.

Похоронят воина в Здвижевке на местном кладбище.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Андрей Йовенко. Защитник Украины пропал без вести 15 сентября 2024 года, и только сейчас стало известно о его смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания в ноябре 2022 года погиб военный Олег Пивовар. У воина остались жена и двое детей, которые сейчас проживают в Ирпене Киевской области.

