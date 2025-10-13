Без отца остались двое детей: на Киевщине попрощаются с военным Олегом Пивоваром. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания в ноябре 2022 года погиб военный Олег Пивовар. У воина остались жена и двое детей, которые сейчас проживают в Ирпене Киевской области.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальное известие

"С глубокой скорбью сообщаем, что на войне погиб Защитник Украины – Олег Пивовар", – говорится в сообщении.

Олег Анатольевич родился 2 февраля 1986 года в селе Черноморское, Херсонской области. С 2016 года пошел служить по контракту в Вооруженные силы Украины. С июля 2016 года по 2019 участвовал в АТО на Донецком направлении.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Героя переправили в город Одесса. В ноябре 2022 года военный отправился в Донецкую область, где он погиб во время выполнения боевого задания.

"В Ирпене у Героя остались жена, двое детей и родители. В жизни Олег был любящим отцом, мужем и сыном. Всегда находил слова поддержки. Советы Олега помогали в самые трудные моменты. Он был настоящей опорой для своей семьи, другом, честным и искренним человеком", – добавила Макеева.

Похоронят воина 15 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Синяк Киевской области Станислав Кучерян. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!